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СК добрался до Роспотребнадзора


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Сегодня, 09:24
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Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении Михаила Лужнова, замруководителя регионального управления Роспотребнадзора передают ИА со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

Установлено, что в региональное управление Роспотребнадзора неоднократно поступали жалобы, касающиеся незаконной реализации спиртосодержащей продукции. Однако чиновники госучреждения должным образом не отреагировали.

Под домашний арест отправлены уже десять из 13 подозреваемых. Среди них — граждане РФ, один выходец из Азербайджана и один — из Сирии.
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