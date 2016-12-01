СК добрался до Роспотребнадзора

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении Михаила Лужнова, замруководителя регионального управления Роспотребнадзора передают ИА со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.



Установлено, что в региональное управление Роспотребнадзора неоднократно поступали жалобы, касающиеся незаконной реализации спиртосодержащей продукции. Однако чиновники госучреждения должным образом не отреагировали.



Под домашний арест отправлены уже десять из 13 подозреваемых. Среди них — граждане РФ, один выходец из Азербайджана и один — из Сирии.

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