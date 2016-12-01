Запрещено продавать спиртсодержащие непищевые товары

В России вступило в силу постановление о запрете на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации Д.А. Медведева главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», — говорится на сайте ведомства.