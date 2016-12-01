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Запрещено продавать спиртсодержащие непищевые товары


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Сегодня, 17:33
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В России вступило в силу постановление о запрете на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации Д.А. Медведева главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», — говорится на сайте ведомства.
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