Червей в новогодних подарках пока не обнаружили

Правительство Иркутской области пока не получило официального подтвержденияСейчас по этому факту проводится проверка. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.С 20 декабря поступило три обращения от льготополучателей на качество новогодних подарков. Одно из них, по сообщению Роспотребнадзора, было направлено специалистама упаковку и товар выбросила. Сейчас по данным фактам проводится проверка.Как отметила Валентина Вобликова, поставщик вручил заявителям новые подарки. В кратчайшие сроки предстоит установить, действительно ли новогодние наборы оказались с некачественной продукцией и есть ли в этом вина поставщика.По словам заместителя министра социального развития опеки и попечительства Иркутской области Татьяны Плетан, в результате конкурсных процедур на средства регионального бюджета было закуплено 17 620 подарков. Кроме того, на оставшуюся экономию также по итогам конкурса был приобретён зефир в шоколадной глазури. Его в качестве дополнения раздали вместе с основным новогодним подарком. Всего в Иркутской области детям из малообеспеченных семей было приобретено более 98 тысяч новогодних наборов.