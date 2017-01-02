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АЭХК выиграл в суде


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Вчера, 14:20
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В иске на 347 миллионов отказано

Наша газета писала, что в конце января прошлого года пять человек подали иск в Ангарский городской суд к АЭХК на сумму в 347 миллионов рублей («В» № 144 от 28 апреля 2016 года - «На 347 миллионов»).

Напомним, что иск касался патентных прав на изобретение, которое применяется на комбинате и обеспечивает сейсмоустойчивость центрифуги. Предмет разбирательства - сейсмостойкое крепление. Именно на таких деталях закреплено оборудование по разделению изотопов урана.

Патент был получен 27 ноября 2006 года. Авторы и патентообладатели: четверо работников проектно-конструкторских организаций, экс-главный инженер АЭХК Виктор ВАНДЫШЕВ и бывший генеральный директор АЭХК Виктор ШОПЕН (единственный из авторов, кто иск не подписал). По мнению истцов, АЭХК использует их изобретение и извлекает из этого прибыль.

Как сообщала в апреле наша газета, истцы подали заявление с требованием о запрете использования на комбинате данного изобретения. И если бы суд удовлетворил это заявление, фактически это бы обозначало остановку основного производственного цикла АЭХК: просто выключить оборудование, где стоят эти крепления, невозможно. Необходимо останавливать весь производственный процесс, потому что изъять изобретения с работающего оборудования нельзя.

«На самом деле изобретение группы авторов вовсе не ноу-хау. Работа по созданию сейсмостойких креплений, их испытаниям, по проектным решениям началась на АЭХК еще в 2003 году, и вёл ее научно-технический центр «Центротех-ЭХЗ». В результате в 2005 году было разработано по заказу АЭХК сейсмоустойчивое крепление для центрифуг шестого поколения, изобретатели же «подогнали» крепление к центрифугам восьмого поколения. Но, как утверждают специалисты, принципиальной разницы в креплениях нет», – сообщает пресс-служба АЭХК.

Почти год длилось судебное разбирательство. 28 декабря Ангарский городской суд принял решение: «В удовлетворении требований авторов изобретения № RU2288041 «Агрегат газовых центрифуг» Вандышева В.И., ШУБИНОЙ О.И., БЕЛОУСОВОЙ Л.Я., ГЛУХОВА Н.П., ПАЛКИНА В.А. о взыскании с АО «АЭХК» компенсации в размере 347 132 234 рубля отказать в полном объёме».

Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Мария ИЛЬЮШКИНА
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