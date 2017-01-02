АЭХК выиграл в суде

В иске на 347 миллионов отказано



Мария ИЛЬЮШКИНА

Напомним, что иск касался патентных прав на изобретение, которое применяется на комбинате и обеспечивает сейсмоустойчивость центрифуги. Предмет разбирательства - сейсмостойкое крепление. Именно на таких деталях закреплено оборудование по разделению изотопов урана.Патент был получен 27 ноября 2006 года. Авторы и патентообладатели: четверо работников проектно-конструкторских организаций, экс-главный инженер АЭХК Виктор ВАНДЫШЕВ и бывший генеральный директор АЭХК Виктор ШОПЕН (единственный из авторов, кто иск не подписал). По мнению истцов, АЭХК использует их изобретение и извлекает из этого прибыль.Как сообщала в апреле наша газета, истцы подали заявление с требованием о запрете использования на комбинате данного изобретения. И если бы суд удовлетворил это заявление, фактически это бы обозначало остановку основного производственного цикла АЭХК: просто выключить оборудование, где стоят эти крепления, невозможно. Необходимо останавливать весь производственный процесс, потому что изъять изобретения с работающего оборудования нельзя.– сообщает пресс-служба АЭХК.Почти год длилось судебное разбирательство. 28 декабря Ангарский городской суд принял решение: «В удовлетворении требований авторов изобретения № RU2288041 «Агрегат газовых центрифуг» Вандышева В.И., ШУБИНОЙ О.И., БЕЛОУСОВОЙ Л.Я., ГЛУХОВА Н.П., ПАЛКИНА В.А. о взыскании с АО «АЭХК» компенсации в размере 347 132 234 рубля отказать в полном объёме».Решение суда ещё не вступило в законную силу.