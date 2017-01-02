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Проход закрыт


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Сегодня, 16:36
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Многие работники АНХК на работу ходят через подземный пешеходный тоннель железнодорожного вокзала. Нефтехимики подсчитали: этой дорогой каждый день из города на промплощадку и обратно пользуются около двух тысяч человек.

Сейчас тоннель закрывается изнутри вокзала только с 21.00 до 6.00, но 22 января подземный переход со стороны промышленной зоны закроют навсегда. Об этом 16 января руководителей подразделений предупредил А.А. УКРАИНЦЕВ, зам.генерального директора АНХК по персоналу: вступило в силу решение Иркутского суда от 22 октября 2016 года об ограничении свободного доступа в подземный тоннель вокзала.

Как мы уже писали («Сюда не ходи» - «В» от 2 сентября 2016 года), в суд обратился иркутский транспортный прокурор. Прокурор не запрещает нефтехимикам ходить на работу через тоннель, он требует организовать контролируемый пропускной режим. Еще в 2014 году И.В. КУКС, в то время генеральный директор АНХК, предлагал простое решение проблемы – установить на вокзале терминал, чтобы работники АНХК могли проходить по пропускам, которые действуют на объектах компании. Но до сих пор ничего не сделано. По информации Владислава МОСКОВСКИХ, председателя профкома АНХК, они обратились за помощью в администрацию АГО. Заммэра АГО А.А. ЛЫСОВ ответил, что у администрации нет на это полномочий, так как подземный тоннель – собственность РЖД.

Как же теперь работникам АНХК до проходной добираться? Путь через подземный тоннель самый удобный и короткий. Раньше до «Кислородной» ходил трамвай № 11, теперь пути разобрали. Людям придется ехать до управления АНХК, а оттуда идти пешочком. Но в компании работают не только ангарчане, но и жители Черемхова, Усолья-Сибирского, Иркутска, Шелехова и близлежащих деревень, которые добираются на работу на электричках. Как им быть? Пролазить под поездами?

Будем ждать, пока не случится ЧП?

Ольга КРАСНОВА
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