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Нет никакого реального наказания за незаконное производство алкоголя


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Вчера, 18:13
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Депутат Госдумы Владимир Сысоев разработал законопроект, направленный на ужесточение наказания за незаконные производство и оборот спиртных напитков. В документе предлагается дополнить УК новой статьёй «Незаконное производство или оборот алкогольной продукции, повлёкшие за собой смерть или иные тяжёлые последствия». Эту статью парламентарий предлагает сделать особо тяжкой.

Так, согласно проекту, за производство, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт контрафактного алкоголя предусмотрено наказание в виде штрафа до 10 млн рублей. Если то же совершено организованной группой лиц в особо крупном размере, то, помимо штрафов, лидерам организованных сообществ, производящих и сбывающих смертельный алкоголь, может грозить до 20 лет лишения свободы.

«Если взглянуть на статистику, то просто начинаешь ужасаться размаху этого кошмара, охватившего разные уголки нашей страны.

И нет никакой внятной статьи в УК РФ, которая поможет реагировать на очаги и рассадники алкогольного зла. Нет нормального наказания, которое могло бы остановить эти алкогольные ОПГ.
Все новые законопроекты, которые рождаются в этом направлении, лишены твёрдости, так необходимой в борьбе с этим чудовищем», — пояснил RT Сысоев.

По данным Роспотребнадзора за 2016 год, злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около полумиллиона россиян ежегодно. Пьянство — причина смерти около 30% мужчин и 15% женщин.

По оценке Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, рынок нелегальной водки в России сейчас составляет порядка 500 млн бутылок в год.
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