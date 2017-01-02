За смерть хоккеиста заплатят

По факту гибели 32-летнего хоккеиста «Ермака» Артёма СОКОЛОВА вынесено решение суда (информация об этом есть на официальном сайте профсоюза игроков КХЛ www.khlptu.ru).
Напомним, 12 июля 2014 года во время уличной тренировки новому защитнику ХК «Ермак» Артёму Соколову стало плохо, после чего он умер («В» от 15 июля 2014 г. - «Смерть на кроссе»)
. Предполагалось, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, однако следствие пришло к выводу, что смерть наступила из-за солнечного удара («В» от 8 августа 2015 года – «Солнечный удар»)
. Буквально накануне трагедии Артём Соколов прошёл все необходимые медицинские осмотры и был признан здоровым.
Как написано в информации на сайте профсоюза, тогда ХК «Ермак» «расценил этот случай как не связанный с производством и отказался выплачивать вдове погибшего компенсацию в размере 200% от контракта».
Профсоюз игроков КХЛ обратился с иском во Фрунзенский районный суд Ярославля, по месту жительства хоккеиста. По решению суда ХК «Ермак» должен выплатить вдове и дочери погибшего компенсацию от контракта Соколова и морального вреда. Общая сумма выплат, по некоторым источникам, 3 миллиона 200 тысяч рублей. ХК «Ермак» подал апелляционную жалобу в Ярославский областной суд, 20 января 2017 года суд отказал в её удовлетворении.
Если хоккейную команду содержит бюджет, то и выплаты будут производиться за счёт бюджета? Этот вопрос мы и хотели задать руководителям ХК «Ермак».
Пресс-атташе ХК «Ермак» отказался давать какие-либо комментарии по этому делу, сославшись на то, что никакого отношения это дело уже к хоккейному клубу не имеет (?).
Мы позвонили в приёмную Александра Георгиевича БЫКОВА, директора НП «Хоккейный клуб «Ермак», оставили свои контакты, объяснили, по какому вопросу хотели бы получить комментарии. Но на момент сдачи номера он на связь с нашей газетой не вышел.
Кстати
В июле 2014 года, когда погиб Артём Соколов, президентом НП «ХК «Ермак» числился глава города Владимир ЖУКОВ, директором МАУ «Ермак» был Александр БЕЛАН, а главным тренером ХК «Ермак» - Виктор ЛАУХИН.
Собств. инф.