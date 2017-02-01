Под видом БАДа



Ольга КНЯЗЕВА

Продукция выпускается под известными водочными торговыми брендами, однако не имеет никакой сертификации. Её качество, соответственно, вызывает большие сомнения. На бутылке, внутри которой спирт, наклеена этикетка известной водки «Пшеничная». Производитель уверяет, что это не что иное, как обычная пищевая добавка. Поэтому и никакой сертификации или лицензирования такая продукция проходить не должна. Однако согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, которое вступило в силу 26 декабря прошлого года, вся непищевая спиртосодержащая продукция с содержанием спирта не менее 25%, кроме парфюмерной, запрещена к продаже. Такое решение было принято после массового отравления спиртосодержащим экстрактом для ванн «Боярышник» в конце прошлого года.- рассказывает нашей газете и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Ангарске Екатерина МАРКОВА.Проверки как плановые, так и внеплановые, например, по сообщениям граждан, сотрудники Роспотребнадзора проводят еженедельно. Поверяют торговые объекты не только на отсутствие в продаже запрещённой продукции, но и на наличие лицензии и сертификатов качества разрешённого алкоголя.