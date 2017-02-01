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Грамотный грабитель


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Сегодня, 16:41
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С помощью вирусной программы мошенник из Иркутской области похитил деньги у 19 жителей разных регионов страны.
Схема выглядела так: владелец банковской карты, которая была подключена к сервису дистанционного управления с сотового телефона на системе «Андроид», находясь в Интернете, становился жертвой вирусной атаки. После этого злоумышленник получал доступ к его счетам и мог распоряжаться всеми деньгами. Как правило, злоумышленник переводил на различные счета не более 8 тысяч рублей, поскольку больше перевести было нельзя из-за ограничений.

Мошенником оказался 26-летний заключенный из Ангарска. Находясь в колонии, он подыскивал владельцев банковских карт, на которые поступали деньги обманутых. А чтобы скрыть следы преступления он постоянно пользовался различными картами, владельцам которых он разрешал оставить себе установленный процент от суммы перевода. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»,
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