.
,

Давай на трамвае!


0

Сегодня, 17:37
 Количество просмотров: 84
    

С 16 числа количество поездок в трамвае не ограничено

Давай на трамвае!
Теперь в наших трамваях будет как в московском метро.
Фото Николая СТЕРНИНА


С 16 числа каждого месяца и до конца каждого месяца льготники, пользующиеся единым социальным проездным билетом, могут ездить в трамвае неограниченное количество раз.

Об этом в минувший вторник, 28 февраля, сообщил журналистам новый директор МУП «Ангарский трамвай» Виктор ЗАГЕРСОН.

Как это работает?

С первого по 15-е число месяца поездки льготника по ЕСПБ будут списываться, как это и происходит сейчас. Если к 16 числу на вашей пластиковой карточке не осталось поездок, то трамвай вас повезет бесплатно. Однако карту, даже пустую, надо дать кондуктору пробить на терминале. Карта подтверждает ваше право на льготу.

Если поездки кончились раньше 16-го числа, допустим, 10-го, то с 10-го до 16-го вас что трамвай, что автобус будут возить только за деньги.

Почему именно с 16 числа?

На этот вопрос Виктор Сергеевич не ответил.

В марте количество льготников в трамваях начнут мониторить и, видимо, сделают вывод, нужен ли городу трамвай.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
Сегодня, 21:53 - Edwinnox написал(а):
Это мой аватар
Moms Very Big Boobs !!! Go!Go!# 4586965 Pussy Ass girls !!! Free galleries! # 6733274

Plumpers Boobs!Only For You!# 1774172 Tits photos !!! Look Now !! # 7879184
  • Сообщений: 5
  • Публикаций: 0
  • ICQ: 375611144

|

Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
Вторые на первенстве Сибири по скалолазанию
Четыре медали на чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА
В награду - опыт!
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
106, 107, 77 кв-л.
15 мкр.
Тел. 52-29-55 _______________________

Происшествия
«ВКонтакте» со смертью
Шпионские штучки
Незаконный штраф
Все новости категории

Общество
Ошибки быть не могло!
6,5 млн рублей на оказание помощи безработным гражданам для открытия собственного дела
БЕЗ ЗАДОРА
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (46)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru