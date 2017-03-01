Давай на трамвае!

С 16 числа количество поездок в трамвае не ограниченоТеперь в наших трамваях будет как в московском метро.
Фото Николая СТЕРНИНАС 16 числа каждого месяца и до конца каждого месяца льготники, пользующиеся единым социальным проездным билетом, могут ездить в трамвае неограниченное количество раз.
Об этом в минувший вторник, 28 февраля, сообщил журналистам новый директор МУП «Ангарский трамвай» Виктор ЗАГЕРСОН.
Как это работает?
С первого по 15-е число месяца поездки льготника по ЕСПБ будут списываться, как это и происходит сейчас. Если к 16 числу на вашей пластиковой карточке не осталось поездок, то трамвай вас повезет бесплатно. Однако карту, даже пустую, надо дать кондуктору пробить на терминале. Карта подтверждает ваше право на льготу.
Если поездки кончились раньше 16-го числа, допустим, 10-го, то с 10-го до 16-го вас что трамвай, что автобус будут возить только за деньги. Почему именно с 16 числа?
На этот вопрос Виктор Сергеевич не ответил.
В марте количество льготников в трамваях начнут мониторить и, видимо, сделают вывод, нужен ли городу трамвай.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА