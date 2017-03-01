Давай на трамвае!

С 16 числа количество поездок в трамвае не ограничено

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Об этом в минувший вторник, 28 февраля, сообщил журналистам новый директор МУП «Ангарский трамвай» Виктор ЗАГЕРСОН.С первого по 15-е число месяца поездки льготника по ЕСПБ будут списываться, как это и происходит сейчас. Если к 16 числу на вашей пластиковой карточке не осталось поездок, то трамвай вас повезет бесплатно. Однако карту, даже пустую, надо дать кондуктору пробить на терминале. Карта подтверждает ваше право на льготу.Если поездки кончились раньше 16-го числа, допустим, 10-го, то с 10-го до 16-го вас что трамвай, что автобус будут возить только за деньги.На этот вопрос Виктор Сергеевич не ответил.В марте количество льготников в трамваях начнут мониторить и, видимо, сделают вывод, нужен ли городу трамвай.