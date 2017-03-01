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Нейтрально для бюджета. Министр финансов предложил изменить ставки


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Сегодня, 17:56
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Министр финансов Антон Силуанов предложил снизить ставку страховых взносов при одновременном повышении налога на добавленную стоимость до 22%. По его словам, эта операция будет "нейтральной для бюджета".

В Министерстве финансов считают возможным реформировать налоговую систему таким образом, чтобы прямая налоговая нагрузка на бизнес сократилась, а доля косвенных налогов возросла.

Поскольку рост ставки по страховым взносам приводит к увеличению теневого сектора в экономике, нужно двигаться в "обратном направлении", считает Антон Силуанов.

"По нашим расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки должны составлять 22%. И компенсироваться ставкой в 22% налога на добавленную стоимость", — цитирует министра РИА Новости. Отметим, что сейчас НДС в России составляет 18%, а взносы в страховые фонды – 30%.
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