Министр финансов Антон Силуанов предложил снизить ставку страховых взносов при одновременном повышении налога на добавленную стоимость до 22%. По его словам, эта операция будет "нейтральной для бюджета".



В Министерстве финансов считают возможным реформировать налоговую систему таким образом, чтобы прямая налоговая нагрузка на бизнес сократилась, а доля косвенных налогов возросла.



Поскольку рост ставки по страховым взносам приводит к увеличению теневого сектора в экономике, нужно двигаться в "обратном направлении", считает Антон Силуанов.



"По нашим расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки должны составлять 22%. И компенсироваться ставкой в 22% налога на добавленную стоимость", — цитирует министра РИА Новости. Отметим, что сейчас НДС в России составляет 18%, а взносы в страховые фонды – 30%.