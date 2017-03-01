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Льготу вернули


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Вчера, 12:09
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По информации Татьяны МАЛЫШКО, председателя ассоциации родителей детей-инвалидов, с 1 марта 2017 года сопровождающим вернули право бесплатного проезда вместе с детьми-инвалидами в общественном транспорте.

Этой проблеме уже больше года («Кто лишил?» - «В» от 29 февраля 2016 года). На бумаге всё гладко: согласно постановлению правительства Иркутской области от 29.12.2015 года №686-пп право на единый социальный проездной билет имеют и инвалиды, и их сопровождающие. Однако право дали, а возможность им воспользоваться - нет. В Ангарске водители автобусов по социальным проездным билетам возили только инвалидов. Сопровождающим отказывали, потому что перевозчикам их проезд не компенсировали. Даже когда в 2016 году в Ангарске стартовал пилотный проект по единым социальным проездным билетам, об успешном завершении которого отчитался министр соцразвития, опеки м попечительства Иркутской области.

Среди тех, кто оказался заложником этой ситуации, 250 членов ангарской ассоциации родителей детей-инвалидов. Эти дети, несмотря на инвалидность, не сидят дома. Учатся в школе, посещают кружки, занимаются в различных секциях. Но доехать самостоятельно не могут, нужен сопровождающий, который вынужден ездить на свои средства. Родители детей-инвалидов обращались в разные инстанции: местную соцзащиту, прокуратуру, к уполномоченному по правам ребенка, в Министерство соцразвития, правительство региона. Больше года чиновники решали эту актуальную для людей проблему, но так и не решили.


Ольга КРАСНОВА

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