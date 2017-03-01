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Школу в Иркутске построили за невиданно короткие сроки


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Сегодня, 13:14
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Полномочный представитель президента РФ Сергей Меняйло прибыл в область для инспекции. Вместе с полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетили школу №69 на 1275 мест в 6 мкр. Ново-Ленино Иркутска (микрорайон Эволюция).
Школа построена благодаря участию региона в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», или «Большая перемена». Строительство школы осуществлялось максимально ускоренными темпами, практически в круглосуточном режиме с июня по декабрь 2016 года.
В настоящее время в школе идет набор педагогов и запись учеников. Занятия планируется начать с 1 сентября 2017 года. Они будут проходить в одну смену. Фейсбук
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