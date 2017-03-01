В Ангарске ликвидирован игорный клуб

В ходе проведения обысковых мероприятий в здании, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 219 «б» сотрудниками правоохранительных органов были изъяты денежные средства и 10 развлекательных аппаратов.Кроме того, в Братском районе в г. Вихоревка по ул. О. Кошевого, 19 «б» ночью 24 марта была пресечена деятельность крупного игрового салона. Следователями СКР при силовой поддержке СОБР проведен обыск, в ходе которого изъято 33 игровых автомата, денежные средства около 70 тысяч рублей, а также «черная» документация. В следственный отдел были доставлены посетители и персонал заведения, часть из которых подтвердили осуществление игорной деятельности в указанном клубе.Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20-46-54, по которому каждый может сообщить о работе игровых салонов.