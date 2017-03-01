В Ангарске ликвидирован игорный клуб

Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции в ходе работы по пресечению незаконной игорной деятельности обнаружены и ликвидированы три заведения, в которых проводились азартные игры.
В ходе проведения обысковых мероприятий в здании, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 219 «б» сотрудниками правоохранительных органов были изъяты денежные средства и 10 развлекательных аппаратов.В г. Ангарске игровой клуб работал на территории МУП «Центральный рынок» по адресу: ул. Олега Кошевого, 19. В помещении изъято 13 персональных компьютеров; оборудование, предназначенное для выхода в Интернет, а также денежные средства в сумме 7 тысяч рублей.
Кроме того, в Братском районе в г. Вихоревка по ул. О. Кошевого, 19 «б» ночью 24 марта была пресечена деятельность крупного игрового салона. Следователями СКР при силовой поддержке СОБР проведен обыск, в ходе которого изъято 33 игровых автомата, денежные средства около 70 тысяч рублей, а также «черная» документация. В следственный отдел были доставлены посетители и персонал заведения, часть из которых подтвердили осуществление игорной деятельности в указанном клубе.
Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20-46-54, по которому каждый может сообщить о работе игровых салонов.СУ СКР по Иркутской области