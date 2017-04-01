.
,

Высокий уровень пожароопасности


0

Вчера, 15:29
 Количество просмотров: 29
    



По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26-29 апреля ожидается повышение классов пожарной опасности в лесах. Так, чрезвычайная (V класса) пожароопасность прогнозируется на территории Жигаловского, Тайшетского, Нижнеудинского, Зиминского, Заларинского, Балаганского, Усть-Удинского районов, высокая (IV класса) – в остальных районах Иркутской области.

Высокий уровень пожарной опасности в лесах определяется сухой погодой, высокой температурой окружающего воздуха и усилением ветра. В ближайшие дни в северных районах ожидается юго-западный ветер - 14-19 м/с, 28 апреля по области - северо-западный ветер с порывами до 24 м/с, грозы.

Обращаем внимание, что в период действия особого противопожарного режима запрещено посещение гражданами лесов при наступлении высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности, использование любых источников открытого огня, разведение костров, в том числе на приусадебных участках, сжигание сухой растительности.

При обнаружении лесного пожара необходимо передать информацию в службу авиалесоохраны, позвонив по номеру 8-800-100-94-00. Звонки принимаются круглосуточно.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду
«Как не поссориться с законом…» на телеканале «АИСТ»
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Все новости категории

Спортивные новости
«Айкидо – Байкал 2017» пройдет в Байкальске
Вернулись с победой
Первый весенний
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
178, 179 кв-л.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Спасатели разъехались по области
Ангарчанка отдала мошенникам 920 тысяч рублей
Какая мать нальет водки 4-месячному ребенку?
Все новости категории

Общество
МЕСТО ВСТРЕЧИ
Приберитесь в голове!
Прощай оружие!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (316)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru