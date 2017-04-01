Высокий уровень пожароопасности





По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26-29 апреля ожидается повышение классов пожарной опасности в лесах. Так, чрезвычайная (V класса) пожароопасность прогнозируется на территории Жигаловского, Тайшетского, Нижнеудинского, Зиминского, Заларинского, Балаганского, Усть-Удинского районов, высокая (IV класса) – в остальных районах Иркутской области.



Высокий уровень пожарной опасности в лесах определяется сухой погодой, высокой температурой окружающего воздуха и усилением ветра. В ближайшие дни в северных районах ожидается юго-западный ветер - 14-19 м/с, 28 апреля по области - северо-западный ветер с порывами до 24 м/с, грозы.



Обращаем внимание, что в период действия особого противопожарного режима запрещено посещение гражданами лесов при наступлении высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности, использование любых источников открытого огня, разведение костров, в том числе на приусадебных участках, сжигание сухой растительности.



При обнаружении лесного пожара необходимо передать информацию в службу авиалесоохраны, позвонив по номеру 8-800-100-94-00. Звонки принимаются круглосуточно.