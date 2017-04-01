Иркутская область опять горит

Сложная обстановка с лесными пожарами в Иркутской области. Только за сутки зарегистрировали еще 32 новых.



- Из них 24 уже ликвидировано, пять локализовано, - сообщают в правительстве Иркутской области. - Общая площадь всех возгораний 738 га.



Больше всего полыхает в Братском(Братск вновь задыхается от дыма) там действовало шесть пожаров. Также с четырьмя справились в Тайшетском районе, по три в Тулунском, Нижнеудинском и Заларинском районах, по два в Иркутском, Аларском, Шелеховском, Зиминском, Чунском районах, один – в Куйтунском районе. По одному пожару локализовано в Осинском, Усольском, Усть-Удинском, Качугском и Куйтунском районах.



На борьбу с огнем вышли 472 человека. Для мониторинга лесопожарной обстановки были задействованы два самолета - Як-18 и Ан-2.





