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Иркутская область опять горит


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Сегодня, 18:27
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Сложная обстановка с лесными пожарами в Иркутской области. Только за сутки зарегистрировали еще 32 новых.

- Из них 24 уже ликвидировано, пять локализовано, - сообщают в правительстве Иркутской области. - Общая площадь всех возгораний 738 га.

Больше всего полыхает в Братском(Братск вновь задыхается от дыма) там действовало шесть пожаров. Также с четырьмя справились в Тайшетском районе, по три в Тулунском, Нижнеудинском и Заларинском районах, по два в Иркутском, Аларском, Шелеховском, Зиминском, Чунском районах, один – в Куйтунском районе. По одному пожару локализовано в Осинском, Усольском, Усть-Удинском, Качугском и Куйтунском районах.

На борьбу с огнем вышли 472 человека. Для мониторинга лесопожарной обстановки были задействованы два самолета - Як-18 и Ан-2.
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