Погорельцам собирает помощь Красный крест



Пострадавшие нуждаются в деньгах, питании и одежде Иркутское региональное отделение Российского Красного Креста объявило сбор гуманитарной помощи для погорельцев из пятиэтажного дома в городе Саянске и садоводства "Ромашка" Зиминского района Иркутской области. Организация призывает всех неравнодушных людей оказать помощь пострадавшим и поддержать земляков, чья жизнь так круто повернулась за один день. Больше всего они сейчас нуждаются в продуктах питания, одежде, деньгах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутского областного отделения Российского Красного Креста.

Напомним, 28 апреля ситуация с пожарами обострилась. Из-за порывов сильного ветра скорость пожара достигла 30-40 км/ч и пламя быстро перебралось с полей и лесов на жилые дома. Огнем было уничтожено множество строений, домов, сгорел пятиэтажный дом в микрорайоне Промбаза в Саянске. Полностью выгорело садоводство "Ромашка" в Зиминском районе, сгорела база ЖБИ и частная пилорама, более 50-ти домов уничтожил пожар в поселке Бубновка Киренского района. Одним словом, пострадало огромное количество людей, в том числе и маленькие дети, которым необходима помощь.



"Благотворительную поддержку в виде вещевой гуманитарной помощи можно оказать, предоставив для пострадавших : постельные принадлежности — одеяла, подушки, матрацы; постельное белье; полотенца; чулочно-носочные изделия; одежда — легкая, теплая; обувь; белье нательное; хозяйственные моющие средства — стиральные порошок, чистящие средства; гигиенические средства — мыло туалетное, шампуни и прочее; спальные мешки; печки/горелки; посуда хозяйственная; столовые приборы и кухонные принадлежности", — говорится в сообщении.



Принести одежду, вещи, игрушки и другие вещи можно по адресу: улица 2-ая Железнодорожная, 9. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.



Оказать денежную поддержку можно по следующим реквизитам: (обязательно укажите в назначении платежа "для пострадавших от пожара в Иркутской области")



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