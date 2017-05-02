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Погорельцам собирает помощь Красный крест


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2 мая 2017
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Пострадавшие нуждаются в деньгах, питании и одежде Иркутское региональное отделение Российского Красного Креста объявило сбор гуманитарной помощи для погорельцев из пятиэтажного дома в городе Саянске и садоводства "Ромашка" Зиминского района Иркутской области. Организация призывает всех неравнодушных людей оказать помощь пострадавшим и поддержать земляков, чья жизнь так круто повернулась за один день. Больше всего они сейчас нуждаются в продуктах питания, одежде, деньгах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутского областного отделения Российского Красного Креста.
Напомним, 28 апреля ситуация с пожарами обострилась. Из-за порывов сильного ветра скорость пожара достигла 30-40 км/ч и пламя быстро перебралось с полей и лесов на жилые дома. Огнем было уничтожено множество строений, домов, сгорел пятиэтажный дом в микрорайоне Промбаза в Саянске. Полностью выгорело садоводство "Ромашка" в Зиминском районе, сгорела база ЖБИ и частная пилорама, более 50-ти домов уничтожил пожар в поселке Бубновка Киренского района. Одним словом, пострадало огромное количество людей, в том числе и маленькие дети, которым необходима помощь.

"Благотворительную поддержку в виде вещевой гуманитарной помощи можно оказать, предоставив для пострадавших : постельные принадлежности — одеяла, подушки, матрацы; постельное белье; полотенца; чулочно-носочные изделия; одежда — легкая, теплая; обувь; белье нательное; хозяйственные моющие средства — стиральные порошок, чистящие средства; гигиенические средства — мыло туалетное, шампуни и прочее; спальные мешки; печки/горелки; посуда хозяйственная; столовые приборы и кухонные принадлежности", — говорится в сообщении.

Принести одежду, вещи, игрушки и другие вещи можно по адресу: улица 2-ая Железнодорожная, 9. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Оказать денежную поддержку можно по следующим реквизитам: (обязательно укажите в назначении платежа "для пострадавших от пожара в Иркутской области")

ИОО ООО "Российский Красный Крест"

ИНН: 3808016470

КПП: 381201001

ОГРН: 1023800001830

ОКПО: 02939336

Расчетный счет: 40703810318350100728

Банк: БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ИРКУТСК

БИК: 042520607

Корр. счет: 30101810900000000607

Адрес: 664005, Иркутская область, Иркутск, ул 2-я Железнодорожная, 9.

Телефон: (3952)43-67-57, (3952) 38-19-01, 65-56-03

Председатель: Давидян Сергей Альбертович — 8-902-174-79-61
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