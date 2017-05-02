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Позвони и узнай


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Вчера, 21:59
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Пенсионеры Ангарска теперь могут узнавать размер пенсии, сроки её выплаты и другую конфиденциальную информацию по единому телефону управления Пенсионного фонда: 615-009.

Для того чтобы воспользоваться этой услугой, гражданину необходимо заполнить соответствующее заявление, в котором нужно указать свои паспортные данные и кодовое слово, которое он будет называть при обращении в колл-центр.

На данный момент за телефонной консультацией ежедневно в управление обращается до 400 человек. Но только некоторым из них возможно предоставление консультации, содержащей персональные данные. 

Ольга КРАСНОВА
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