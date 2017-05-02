Позвони и узнай

Пенсионеры Ангарска теперь могут узнавать размер пенсии, сроки её выплаты и другую конфиденциальную информацию по единому телефону управления Пенсионного фонда: 615-009.
Для того чтобы воспользоваться этой услугой, гражданину необходимо заполнить соответствующее заявление, в котором нужно указать свои паспортные данные и кодовое слово, которое он будет называть при обращении в колл-центр.
На данный момент за телефонной консультацией ежедневно в управление обращается до 400 человек. Но только некоторым из них возможно предоставление консультации, содержащей персональные данные.
Ольга КРАСНОВА