Игорь КАРИН

Своих мужей и отцов ждала большая группа родственников. Уже через секунду Екатерина и Варя СИНЮШКИНЫ обнимали бородатого мужа и папу Дениса. А вот командира группы Виктора ПЕТРАЧУКА жена с детьми встречали более сдержанно. Во-первых, семья командира должна подавать пример выдержки, а во-вторых, за 15 лет службы семья Виктора к подобным командировкам уже привыкла. Будь они неладны.По словам командира отряда Юрия КУЗЬМИНА, у нашего спецназа это уже была тридцатая поездка на Кавказ. И не все были бескровные… Но в день приезда о печальном не вспоминали. Вручали бойцам очередные погоны с новыми званиями. В частности, Евгений ВОРОНА получил свои первые лейтенантские звездочки. Был и еще один повод позабыть о негативе. Дело в том, что с датой возвращения бойцам неслыханно повезло. Всю весну они как истинные патриоты на блок-постах зарисовывали даты на календаре и гадали: успеют ли вернуться к Дню города? Успели!