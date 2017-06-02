В микрорайоне Китой началось долгожданное строительство нового здания школы № 11. За ДК «Лесник» вырыт огромный котлован, активно ведутся работы. Подрядчик – ООО «СПМК-7» из Иркутска. По плану завершение строительства ожидается 1 декабря 2018 года. Новая школа рассчитана на 725 мест.Директор школы № 11 Татьяна Анатольевна ДЕМИДОВА лично регулярно посещает стройку.
Фото Николая СТЕРНИНА
На сегодняшний день в китойской школе № 11 числятся 534 ребёнка, 1 сентября их будет уже 565 человек. Микрорайон расширяется, многие семьи живут в ближайших садоводствах. Все эти ребята обучаются в одноэтажном здании школы. Построено оно было 53 года назад по проекту сельской школы без столовой, гардероба, медкабинета. При современных требованиях такое уже просто невозможно. Как говорит директор 11-й школы Татьяна ДЕМИДОВА, по области все подобные школы уже давно закрыты и переехали в новые здания. И вот дошла очередь и до китойской школы.
Этого события Татьяна Анатольевна ждала 20 лет. И не просто ждала, а активно продвигала эту идею. С мёртвой точки разговоры о новой школе сдвинулись в 2014 году, после приезда в Ангарск губернатора ЕРОЩЕНКО. А в самую активную фазу проект вошёл в период предвыборной кампании депутата Госдумы КРАСНОШТАНОВА. Так что не надо говорить, что надоели выборы, надо пользоваться кандидатами. Пока они добрые. В общем, попали в нужную струю.
Общая стоимость работ 703 миллиона рублей. Из них 100 миллионов даёт областной бюджет и 100 миллионов - местный. 503 миллиона будут выделены из федерального бюджета в рамках программы «Большая перемена». В эту сумму входит не только стройка, но и минимальное внутреннее наполнение – самая необходимая мебель, спортивное и интерактивное оборудование. Но придётся ещё и добавлять из местного бюджета будущего года. 11 миллионов из общей суммы заложены на грунтозамещение. Грунт с места стройки вывозят для рекультивации. Мэр АГО Сергей ПЕТРОВ 27 апреля этого года на встрече с многодетными семьями, получившими землю в 258 квартале, обещал им, что грунт с этой стройки будет направлен на отсыпку именно их земель («В» от 29 апреля 2017 года – «Стройка – это дорого»)
. Надеемся, что так и есть.
Новая школа в Китое будет трехэтажной, из восьми блоков, в виде бабочки. Для основы использован типовой проект – подобная школа уже построена в Заларях. Татьяна Демидова туда ездила, смотрела, расспрашивала, такое изучение позволило внести в типовой проект необходимые корректировки. В новом здании будут два спортзала, огромная столовая со всеми цехами, медицинский кабинет, соответствующий всем современным требованиям, актовый зал на 450 мест, лифт для маломобильных категорий граждан, почти при каждом учебном кабинете будет своя лаборантская, всё необходимое для продлёнки, уголки отдыха, а также отдельное крыло для начальной школы. Всё в проекте Татьяна Демидова продумывала и согласовывала лично.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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