Осторожно, встречная!

Полина ГРАФОВА

На улице Ворошилова, на перекрёстке с улицей 40 лет Октября, подрядная организация будет менять дорожное полотно. Движение вынуждены ограничить.- Менять покрытие там будут участками, регулировать движение будут сами рабочие. Поэтому водители будут вынуждены выезжать на встречную полосу, - пояснили нам в транспортном отделе управления по капитальному строительству и ЖКХ администрации АГО.Ремонт на этом участке обещают закончить до 9 июля. Полным ходом ремонт идёт также на 1854-1862 километрах трассы Р-255 «Сибирь». Это дорога из Иркутска, от развязки на Еловке до посёлка Мегет. Там на период ремонта будет полностью изменена схема движения. Машины будут ездить по временным знакам, они уже установлены на трассе. Там также возможны заторы, ограничена скорость движения до 50 километров в час.