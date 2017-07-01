Памятник поставили без шума и помпы

В Московском государственном музее «Дом Бурганова» была открыта скульптурная композиция «Горбачев и Рейган».

Бывшие лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган увековечены в момент рукопожатия.



Памятник расположился в музейном дворике. «Мы надеемся, что этот праздник нашей встречи, который посвящен улыбке между Рейганом и Горбачевым, как бы передастся нашим сегодняшним президентам. Дай бог, чтобы это случилось», — сказал автор памятника, скульптор Александр Бурганов.



Инициатор проекта, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что эта скульптура — своего рода послание нынешним главам США и России. «Наш месседж двум президентам: остановитесь, ребята, подумайте, мы не хотим никаких повторений трагических, которые были в истории, и может, вам удастся каким-то образом договориться», — отметил Лозанский.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/v-moskve-otkryli-pamyatnik-reyganu-i-gorbachevu