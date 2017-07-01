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Памятник поставили без шума и помпы


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Вчера, 17:16
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В Московском государственном музее «Дом Бурганова» была открыта скульптурная композиция «Горбачев и Рейган».
Бывшие лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган увековечены в момент рукопожатия.

Памятник расположился в музейном дворике. «Мы надеемся, что этот праздник нашей встречи, который посвящен улыбке между Рейганом и Горбачевым, как бы передастся нашим сегодняшним президентам. Дай бог, чтобы это случилось», — сказал автор памятника, скульптор Александр Бурганов.

Инициатор проекта, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что эта скульптура — своего рода послание нынешним главам США и России. «Наш месседж двум президентам: остановитесь, ребята, подумайте, мы не хотим никаких повторений трагических, которые были в истории, и может, вам удастся каким-то образом договориться», — отметил Лозанский.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/v-moskve-otkryli-pamyatnik-reyganu-i-gorbachevu
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