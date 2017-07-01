У парков новый директор

Оксана ТИХАЯ

Как он сообщил нашей газете, увольнение произошло по семейным обстоятельствам. По правилам конкурс кандидатур на эту должность не предусмотрен. Новый соискатель на должность пока собирает необходимые документы. Если они удовлетворят работодателя, с ним будет заключен договор. Предполагаемый будущий директор нашей газете известен, но до официального приказа оглашать его имя нельзя.