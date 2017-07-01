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У парков новый директор


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Вчера, 14:04
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Ангарскими парками скоро будет управлять новый человек. 30 июня прежний директор МБУ АГО «Парки Ангарска» Максим ГЕНДЛЕР отработал в этой должности последний день.

Как он сообщил нашей газете, увольнение произошло по семейным обстоятельствам. По правилам конкурс кандидатур на эту должность не предусмотрен. Новый соискатель на должность пока собирает необходимые документы. Если они удовлетворят работодателя, с ним будет заключен договор. Предполагаемый будущий директор нашей газете известен, но до официального приказа оглашать его имя нельзя.

Оксана ТИХАЯ
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