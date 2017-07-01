ПДД изменены

Согласно поправкам, развитие электромобилей станет приоритетным направлением автомобильной промышленности на ближайшие несколько лет.

Правительство России утвердило документ об изменении правил дорожного движения. Так, на отечественных дорогах появятся новые знаки — "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", табличка "Экологический класс транспортного средства".



Постановление повлияет на развитие экологически чистого вида транспорта. Появятся новые термины — "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие знаки и разметки для обозначения мест зарядки и парковки электромобилей.