Ангарчанка на Кубке Европы завоевала бронзу

Бронзовую медаль на Кубке Европы завоевала Елена Юркина





На Кубке Европы по дзюдо, который проходил с 15 по 16 июня, Елена Юркина, воспитанница СК "Ермак" завоевала очередную медаль ( У Елены уже есть золото, которое она получила на Кубке России несколько месяцев назад). Лена занимается дзюдо несколько лет. Тренером спортсменки является Сергей Губарь. Соревнования городе Саарбрюккене в Германии. Елена выступала в весовой каегории до 57 килограммов.



Первое место заняла спортсменка из Франции. Серебро досталось румынке.