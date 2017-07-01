Гредёт запрет очередной

Николай Николаев: Запрет на приватизацию земли вокруг Байкала направлен на сохранение природных территорий как важнейшего компонента окружающей среды



Заповедные земли Сарайской бухты на Ольхоне, на берегу Байкала, незаконно выделенные администрацией Хужирского муниципального образования под строительство и ведение личного подсобного хозяйства, могут быть возвращены государству. Об этом заявил депутат Государственной Думы Николай Николаев.



Из 26 участков, расположенных в бухте и захватывающих реликтовый Шаманский лес, 17 были предоставлены под индивидуальное жилищное строительство, на четырех построены или строятся здания, в том числе двухэтажный бревенчатый сруб и конструкция непонятого назначения из металлических контейнеров. Большинство участков были поставлены на кадастровый учет в 2010 году, хотя есть и 2012, и 2014, и 2008 г. Площадь этих участков – по 1200 кв. м или чуть больше.



Еще четыре участка были выделены под строительство туристических комплексов. Один площадью 10573 кв. м пока не застраивается, хотя был поставлен на кадастровый учет раньше других – в 2007 году. Три участка, выделенные в 2014 году одному собственнику и имеющие общую площадь 16 557 кв. м, огорожены общим забором, за которым размещены гостевые домики. Туркомплекс называется «Сарайский».



Один участок площадью 2400 кв. м был поставлен на кадастровый учет в 2010 году и предоставлен под ведение личного подсобного хозяйства, однако на нем возведен жилой дом.



Три участка выделены под ведение природно-познавательного туризма, находятся в собственности Хужирского муниципального образования. На них имеется строение неопределенного назначения площадью 196 кв. м. Из опознавательных знаков на нем только табличка «Мы открылись!».



В целом из 26 участков, выделенных администрацией Хужирского МО, хозяйственная деятельность в виде строительства велась на девяти, остальные находятся в первозданном виде.