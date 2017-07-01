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Иркутская область попала в топ-10


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Сегодня, 16:35
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В Иркутскую область на озеро Байкал приезжают в основном туристы из Китая. В первой половине 2017 года Приангарье посетило 39 тысяч иностранных туристов, включая 23,5 тысячи китайцев.

Напомним, что Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству иностранных туристов. В рейтинге Приангарье занимает шестую позицию, среди 85-ти мест. Оценку и ранжирование регионов провел журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках ежегодного исследования, посвященного туристической привлекательности регионов "Национальный туристический рейтинг". Основным критерием оценки являлось пребывание иностранцев в гостиницах.
Подробнее: http://irkutskmedia.ru/news/607436/
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