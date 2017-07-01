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Вышел из комы


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Вчера, 09:52
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Сотрудник ППС, пострадавший во время погони за автомобилем «Тойота-Марк-2», за рулем которого находился нетрезвый водитель, вышел из комы. Наша газета писала об этом («В» от 13 июля, № 72, стр. 6 – «На таран»). Он находится в областной больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Иркутской области. Напомним, что ДТП произошло 9 июля на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова. Легковушка протаранила УАЗ, водитель которого получил серьезную черепно-мозговую травму.
Следственный отдел по г. Ангарску СУ СКР по Иркутской области 30-летнему виновнику дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников полиции, в результате которого пострадали четыре человека, предъявил обвинение. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Санкция статьи предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Маргарита ЗАДОРИНА
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