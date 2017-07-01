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О бедной Елене замолвили словом


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Сегодня, 17:03
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Нелли (так называли девочку родные и близкие), родившись на каторге, покинула Сибирь в 16 лет – первой из семьи Волконских, однако судьбу ее никак нельзя назвать счастливой. За свою долгую жизнь она успела испытать и радость новых открытий, и горе утрат, попутешествовать по России и Европе, увидеть коронацию нового императора. Она управляла огромными имениями в Полтавской и Черниговской губерниях, воспитывала не только своих детей, но и приемных. Неля – с этим именем перешла Елена Сергеевна в память или, вернее, в сердца всех, знавших ее на протяжении пяти поколений. Редкой красоты, живая, блестящая, обворожительная в обхождении, она была всеобщей любимицей: мужчины, женщины, дети – все ее боготворили, и до глубокой старости она оставалась кумиром всех окружавших ее.

На выставке представлены личные вещи и фотографии Нелли и людей из ее ближайшего окружения, которые сопровождаются строками из ее переписки с близкими, непосредственными и искренними, пропитанными взаимной теплотой, нежностью и глубокой благодарностью.

В числе почетных гостей на открытии будут присутствовать потомки семьи Волконских – светлейший князь Александр Петрович Волконский (Париж) и Андрей Сергеевич Кочубей (Нью-Йорк), которые ответят на все интересующие посетителей вопросы.

Выставка «Бедная Нелли» будет работать в Доме-музее Волконских до конца 2017 года.
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