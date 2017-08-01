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Поедем поездом


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Сегодня, 17:26
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На Восточно-Сибирской железной дороге продолжаются акции, по которым пассажиры могут приобрести билеты в поезда дальнего сообщения со скидкой.

С 25 сентября по 16 декабря 2017 года действуют скидки на верхние места в плацкартных вагонах в поездах внутригосударственного сообщения. За 40% от стоимости билета можно приобрести проездной документ на верхние места в последнем купе и боковых местах.

Данная скидка не распространяется при оформлении проездных документов по детскому тарифу для организованных групп пассажиров и в поездах
№146/145 Москва-Назрань и № 62/61 Нальчик-Москва (за исключением группы вагонов Москва-Анапа).

Ольга КРАСНОВА
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