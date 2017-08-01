Поедем поездом

Ольга КРАСНОВА

С 25 сентября по 16 декабря 2017 года действуют скидки на верхние места в плацкартных вагонах в поездах внутригосударственного сообщения. За 40% от стоимости билета можно приобрести проездной документ на верхние места в последнем купе и боковых местах.Данная скидка не распространяется при оформлении проездных документов по детскому тарифу для организованных групп пассажиров и в поездах№146/145 Москва-Назрань и № 62/61 Нальчик-Москва (за исключением группы вагонов Москва-Анапа).