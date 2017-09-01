Выборы в Иркутской области- едро у партии власти

Партия «Единая Россия» получила 1,6 тысячи депутатских мандатов из 2,6 тысячи 10 сентября на выборах в Иркутской области, сообщил на пресс-конференции 11 сентября председатель Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий.



КПРФ взяла 334 мандата, ЛДПР – 50, «Справедливая Россия» — 61, самовыдвиженцы завоевали 520 мандатов.



Посты мэров и глав муниципальных образований получили 154 выдвиженца от «Единой России», 21 – КПРФ, по четыре – ЛДПР и «Справедливой России», а также 64 самовыдвиженца.