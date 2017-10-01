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Бесплатный отдых в нояьбре


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Сегодня, 13:42
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В Федеральной службе труда и занятости во вторник рассказали, что в начале ноября россиян ожидают три выходных дня подряд.

В связи с тем, что День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник.

Таким образом, россияне будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, будет сокращена на час.

День народного единства стал государственным праздником в 2005 году по случаю событий 1612 года, когда народное ополчение изгнало польские войска из Москвы, что стало одним из этапов окончания Смутного времени.

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