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Цепная реакция


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Сегодня, 16:35
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Всё началось с того, что на ночь глядя дома кончилось молоко. А знаете, как в рассказе НОСОВА «Мишкина каша», когда воды нет, то сразу всем пить хочется? Отправили маму в магазин. Без варежек, телефона и на босу ногу – думала, быстренько.

От моего дома до ближайшего магазина в поле видимости попадают семь домов. Я вышла и обомлела. У одного соседа на окне обычная гирлянда. У второго - сетка мигающая, переливающаяся во всю балконную дверь. Третий ёлку прямо на балконе нарядил! А четвёртый украсил массивный балкон, питерскими архитекторами придуманный, прямо со стороны улицы гирляндами-сосульками. По каждой колонне балкона стекает огонёк.

Вы только представьте: хозяевам эту гирлянду вообще из квартиры не видно, на балкон зимой они разве что за капусточкой на минутку выскакивают. А ведь нет, заморочились, оделись, вышли, повесили. Как только они её закрепили? И зачем? Ответ очевиден: для прохожих.

И я пошла дальше и крутила головой, и в окна на первом этаже заглядывала: а они нарядили ёлку? А где гирлянда? Вон она! И, забыв, что зима, холодно и ноги голые, обошла свой дом, чтобы удостовериться, что нашу гирлянду тоже видно. Нас люди порадовали, а мы что, хуже?

И началось! Молоко забыли в тепле, у порога в коридоре, полезли с дочкой в мешок с новогодними украшениями: что там ещё осталось, не поместилось на нашу ёлку? Всё сгодится! Сгребли в охапку блестящий дождь (по 2 рубля пучок на «шанхайке»), пластиковые шарики (там же набор по 100 рублей), картонные самодельные снежинки с прошлого года, скотч и вышли в подъезд. Хотя нет, здесь уже уместнее назвать его по-питерски: в парадную!

Цепная реакция
Сколько стоит всеобщее счастье? Два рубля пучок на “шанхайке”. И полчаса вашего времени.
Фото Николая СТЕРНИНА


Берём дождинку, привязываем к ней шарик и вешаем на газовую трубу, перила, батареи. И так, пока шарики не кончатся. Снежинки на скотч по стенам лепим. Разговариваем шёпотом. Потом ребёнок так таинственно спрашивает: «А почему мы шепчемся?» Я задумалась. И поняла: если сейчас кто-нибудь выглянет в подъезд на шум, то сюрприза не получится. А я хочу сделать сюрприз.

Кому? Бабушкам, которых мучила бессонница, а когда под утро они только-только заснули, работяги начали со всей дури хлопать дверью. Выйдут они, наши дорогие бабушки, с больной головой в подъезд нам кости помыть и… забудут обо всём, кроме того, что скоро Новый год. А может, даже решат, что у нас ещё не всё потеряно, что и мы тоже, легкомысленные, шумные, вечно спешащие, тыкающие телефон, транжирящие деньги направо и налево, месяцами не вытрясавшие свои подъездные коврики, не поливающие палисадники, на что-то годимся.

Хочу сделать сюрприз соседям, которые, опаздывая, выбегут утром злыми на работу и улыбнутся. А по пути с работы купят скотч и продолжат. Обязательно кто-нибудь продолжит. В подъезде, на окне, на работе, в палисаднике, во дворе. Это ж та же гирлянда: побежал огонёк по цепочке – не остановишь.

Да и что ещё передавать друг другу в сибирском холоде и темноте? Простуду? Лучше предновогоднее настроение.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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