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Стратегический запас


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Сегодня, 17:06
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Новогодняя суета в этом году началась прямо с 1 декабря. Причем новогоднего настроения как не было, так, в общем-то, и нет, а вот предпраздничная суета в наличии. Памятуя ошибки прошлого года, я решила в этот раз их избежать.

Какие ошибки? Да самые простые – в прошлом году я уже 24 декабря не могла купить куриные грудки, они просто исчезли из всех магазинов в центре! А когда на Рождество мне вдруг понадобилось сделать подарок нежданному гостю, оказалось, что в магазинах нет… конфет. Ни в коробках, ни на развес, нет мармелада, карамелек и трюфельных тоже нет. И я долго металась из магазина в магазин, пока не нашла какую-то уж совсем занюханную, дешевенькую коробку.

В этом году думать о наполнении холодильника я стала загодя. Решила заранее закупить на Рождество вкусностей вроде мяса, свиных ребрышек и шоколада. Но одно дело - думать и совсем другое - выполнить задуманное.

Я поняла это в тот момент, когда пришла в магазин за сосисками.

- Раскупили! – развела руками продавщица и, увидев мое вытянувшееся лицо, пояснила: Скоро же Новый год!

Было это 11 декабря. Сосиски я благополучно купила через четыре дня и сунула их в дальний ящик морозилки, где им предстояло провести больше трех недель до Рождества. 17 декабря снова поехали по магазинам и снова поняли, что праздник близко. С полок сметают все.

- А вы почему не берете горошек? - недоумевала продавщица, - все берут, а вы не берете? И кукурузу!

А я вспомнила, что именно в дни новогоднего безумия легче всего нарваться на некачественный товар. Чего мы только не покупали! Так и хочется всем сказать: люди, будьте внимательны! Покупайте продукты и алкоголь только у проверенных продавцов, и даже в этом случае есть риск купить некачественный товар. Смотрите в оба! Глядите сроки годности, нюхайте, ковыряйтесь, рассматривайте и, главное, не торопитесь! Сейчас многие будут сбывать некондицию: просроченные конфеты, старый шоколад, залежалую заморозку. Если чего не купите, ну и ладно. Кучу деликатесов можно приготовить из самых обычных продуктов, а торт точно лучше печь самим. И вкуснее, и дешевле!

Наряду с недобросовестными продавцами в конце декабря активизируются карманники и борсеточники, они тоже хотят праздника. Не оставляйте открытыми дверцы машины, если у вас с собой достаточная сумма денег, не забывайте портфели и сумочки в машине у магазинов и на стоянках торговых центров. Если сняли крупную сумму в банке, в банкомате, помните, что злоумышленники могут начать вас пасти, едва вы выйдете из дверей.

Ну а что я? А я решила обмануть судьбу и сэкономить, ведь за неделю до Нового года продукты сильно дорожают (хотя, казалось, куда уже сильнее?), и заранее купила все, даже селедку для салатов, разумеется, мороженую – засолю ее сама, как раз к Новому году. Осталось немногое – купить бутылку шампанского, свежие яйца, апельсины…. Конфет для детей, вдруг после Рождества придут колядовать?

Ранним утром 31 декабря важно затариться хлебом. Его в продаже не будет дня два точно.

Ну а потом, после праздников, можно будет с облегчением вздохнуть. До следующего новогоднего безумия останется целый год!

Майя НОВИК
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