

Олег ТЮМЕНЕВ, депутат Законодательного собрания Иркутской области



«Боярышник» убил 74 человека

Собств. инф.

В частности, в Иркутской области этот уровень тоже упал ниже некуда. Пишу «тоже», поскольку многие сограждане испытывают не чувство жалости, печали в связи со смертью сограждан, а злорадство. Мол, так и надо проклятым алкашам.Но не только социально опустившиеся люди употребляют «Боярышник», по привычке считая его «чистым спиртом», который можно развести водой и получить в двойном размере желанный напиток. Как показала нынешняя трагедия, в число погибших попали и вполне нормальные люди, решившие сэкономить, отмечая какое-то своё маленькое торжество, юбилей или семейное событие. В чем их вина? Что они знали, что «Боярышник» всегда продавали под видом лекарства, как спирт. Правда, из аптек название напитка перекочевало в широкую «свободную продажу», дезориентировав людей, чем и воспользовались уроды рода человеческого.Для кого-то случившееся – трагедия: потеря родственников, осиротелые дети… А для кого-то - торжество. Это чувство испытывают наши враги, которым, чем хуже у нас, тем лучше им. Их у России достаточно много и на Украине, и в США, и в Европе. Уже даже выпустили клип, он гуляет в Интернете, где под весёлую музыку, под яркие лучи солнца, но на фоне серых и унылых многоэтажек для пьют «Боярышник». Пейте, россияне, яд, чтоб вас меньше было на этой земле.Я понимаю, что есть несколько граждан, их небольшое число, которые пропили мозг и им всё до лампочки. Но большинство - вполне здравомыслящие. Большинство понимают, что таких трагедий нельзя допускать. Ну сколько можно? Она не первая. Почему не работает правоохранительная система? Потому что ей тоже всё до лампочки? Или одна система крышует другую? Эта трагедия громко заявляет о полном провале в Иркутской области системы охраны жизни и здоровья граждан РФ.Именно так этот случай и необходимо трактовать. Именно исходя из этого посыла надо правительству и президенту принимать меры. Повысить стоимость спирта - это даже и не полумера.