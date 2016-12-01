Кто в доме хозяин

Анастасия КУРМАЗОВА

Депутат решить жилищные проблемы своих избирателей не смог, а вот простые люди с этим научились справляться. Весь этот год ангарские собственники только и делали, что удивляли своим неиссякаемым стремлением к красивой, удобной, лучшей жизни. Ради этого они готовы заново садиться за парты, осваивать тонкости законодательства и навыки владения компьютером. Готовы изучать тонкости судебного права. Готовы писать письма, жалобы, обращения, призывать комиссии и ходить по чиновничьим кабинетам. Готовы воевать и отстаивать свою правоту. Они это делают, и у них это получается!В нашем городе появляются новые ТСЖ. Не фиктивные, как было раньше, когда председатель мог и не знать о своём назначении, а все необходимые подписи в документах ставились в управляющей компании. Настоящие товарищества, которые хотят самостоятельно следить за экономикой дома. Почему-то создание такой прогрессивной формы управления домом, как ТСЖ, неизменно сопровождается военными действиями как со стороны соседей, так и со стороны управляющих компаний. Нередко они даже выступают единым фронтом против новаторов. Жильцов пугают неистребимыми долгами, бегством председателя и полной разрухой в скором будущем. Даже несмотря на то, что полная разруха, – это как раз то, от чего люди хотят уйти.Тем не менее есть собственники, которые не боятся пробовать. Ещё больше радует, что это люди молодые и энергичные. Занятые на работе, обременённые малыми детьми, они всё равно находят возможность взять на себя этот дополнительный и малооплачиваемый труд. Потому что понимают: лучше самому распоряжаться своим кошельком, чем доверять это кому-то со стороны. Самые яркие примеры - новые ТСЖ в 89 квартале и в 95 квартале. Меньше чем за год дома преобразились, появились далеко идущие планы, оказалось, что дом может не просто вылезти из долгов, но даже начать копить!Ещё одно серьёзное достижение этого года – первые ремонтные работы, проведённые со спецсчетов на капитальный ремонт. Несколько лет назад, когда большинство граждан пребывало в растерянности, нашлись ангарчане, которые не поленились глубже изучить вопрос. И убедили соседей не отдавать деньги региональному оператору, которого и в Ангарске-то нет, а копить самим. Заметим: такое решение принималось в крайне неблагоприятной обстановке. Видные иркутские чиновники давили: «Это опасный шаг! Вам придётся самим составлять сметы и искать подрядчиков, самим согласовывать работы и, что самое страшное, самим выбивать долги с соседей! Зачем вам это надо? Есть региональный оператор, он всё это сделает лучше вас, потому что там профессионалы».Опыт показал, что составлять сметы и искать подрядчиков не так уж и сложно (мы и так все это делаем, например, когда проводим ремонт в собственной квартире), а профессионалы фонда как были далеко, так и остались. Поэтому качество капитального ремонта, проводимого под руководством государственной структуры, уже вызывает кучу нареканий (в том числе и со стороны тех самых профессионалов, которые должны его контролировать). А вот те дома, которые имеют возможность самостоятельно решить, когда и на что им тратить деньги со своего спецсчёта, не испытывают особенных трудностей. Перестилают крыши, меняют окна в подъездах, ремонтируют лифты.И, наконец, высший пилотаж – собственники стали защищать друг друга в судах! Конечно, это пока не массовое явление. Но они учатся. Один идёт в суд – и вместе с ним группа товарищей. Которые смотрят, слушают, мотают на ус. В следующий раз они будут знать, как вести себя в определённом процессе, какие потребуются документы и кого вызвать свидетелем. И они выигрывают! Самый яркий пример этого года – Алла РОМАНЧУК, которая смогла доказать, что её знакомая не имеет долгов по коммунальным платежам, хотя изначально ей приписывали солидную сумму. Та самая Алла Степановна, которая единственная во всём городе сумела добиться того, чтобы управляющая компания не брала с неё комиссионный сбор за коммунальные платежи.Такие люди вызывают восхищение и гордость. Они не побоялись пойти против системы – и системы крепкой, налаженной, негнущейся. Они не побоялись насмешек, а иногда и откровенной травли. Они победили сами и учат этому других. Осталось дело за малым – подтягиваться остальным. Наша газета всегда с большим удовольствием пишет о находках и достижениях собственников. Просто оставайтесь с нами, и вы будете точно знать, кто в доме хозяин.