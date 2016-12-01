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29 февраля и др. напасти


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Вчера, 20:49
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Этот год был для страны тяжелым. Он начался падением самолета под Ростовом, потом были страшные ДТП. Дети в Карелии на Сямозере. Дети, погибшие на дороге в Ханты-Мансийском автономном округе. Медсестры с Дальнего Востока, убитые в Алеппо. Убийство нашего посла в Турции. Десятки скончавшихся от суррогата в Иркутске… Заключительным аккордом грянула авиакатастрофа под Сочи: певцы, музыканты, журналисты, доктор Лиза… Снова звучат залпы украинских орудий под Дебальцево, снова в сети нежить радуется смертям российских людей.

Одни вздохнут: «Ну что вы хотите – идет война!» Другие скажут: «Это все високосный виноват».

Если абстрагироваться от поисков виноватых во всех этих трагедиях, которых, конечно, найдут, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что, кроме бюрократического аппарата и чиновников всех мастей, у России есть то, что никогда не позволит ей развалиться на куски, – горящие своей работой люди. Так вот, если абстрагироваться от осязаемых, конкретных причин чрезвычайных происшествий, то, наверное, надо помнить, что все испытания посылаются Богом. Что все горести и трагедии всего лишь инструмент достижения неведомой нам цели. Так садовник порой жестоко обходится с растением, безжалостно обрезая его ветви, листья и даже иногда корни, чтобы получить хороший урожай. Растению неведома цель садовника, и все, что оно может, – приспосабливаться.

В чем черпать силы нам, когда вокруг темно? Когда в другой мир уходят друзья и родные люди, когда исчезает надежда на лучшее?

Есть по крайней мере три вещи, которые могут поддержать. Это близкие люди. Это маленькие радости. Это вера, что ничего в этом мире не бывает просто так, что все подчинено благой цели, что мы на самом деле уходим в вечность. Жизнь бесконечна, надеюсь, вы это знаете?

2016 год принес нам много хорошего: от строительства энергомоста в Крым до производства новых истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ и спуска на воду самого мощного ледокола в мире «Арктика». Как бы то ни было, мы продолжаем строить дороги и переправы, возводить дома и налаживать сельское хозяйство. Мы подготавливаем производство новых пассажирских самолетов МС-21 и устанавливаем новые солнечные электростанции в Якутии. И, несмотря на все палки, которые суют нам в колеса, наши спортсмены по-прежнему рвут всех на соревнованиях. Мы разрабатываем новые двигатели для авто, выпускаем электроавтобусы и электропоезда, строим ветроэлектростанции на Белом море, пускаем энергоблоки АЭС, изобретаем новые препараты от рака и открываем сервисы телемедицины.

Если же взять то, что ближе нам, простым людям, то мы учимся жить. Это никогда не поздно. Мы чистим дороги посреди тайги и делаем все от нас зависящее, чтобы наши города и поселки процветали: чтобы не было долгов за электричество, чтобы в каждом доме были свет и вода, мы тушим пожары и помогаем друг другу в трудную минуту. Мы строим бани и дорожки, придумываем новые рецепты солений и варений, учимся печь морковники и бисквиты, выращивать неведомое кивано и декоративную тыкву.

Никто и не говорил, что жизнь – это легкая прогулка по увеселительным заведениям. Жизнь – это труд. Ежедневное преодоление себя и обстоятельств.

Преодолеем и это.

С Новым годом вас, ангарчане, с наступающим праздником Рождества Христова!

Майя НОВИК
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