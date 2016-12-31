Это не работает

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Вчера, 20:38
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Почему не надо верить приметам

Помните расхожую фразу: «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь»? Не знаю, кто это придумал, но, по всей видимости, этот человек обладал даром убеждения, так как большинство в это свято верит.

Почему именно Новому году мы придаём такое большое значение? Женщины приводят себя в порядок: записываются в салоны красоты, делают маникюр, педикюр, если даже до этого никогда не красили ногти, – Новый год всё-таки! И на стол мы всегда стараемся поставить то, что в обычные дни нам не по карману. Как будто в этом и есть секрет успеха. Ерунда. Примета не работает. Проверила на себе.

Это было три года назад. Я тогда ещё работала в пресс-службе одного из муниципальных учреждений. 31 декабря выпало на будний день. Обычно в такой день все ходят из кабинета в кабинет, поздравляют и пьют шампанское. Но на наш отдел тогда действительно свалилась работа. Закончили мы аккурат в 18 часов. И вот иду я домой, плачу от обиды и усталости – несправедливо ведь, все вокруг веселятся, наряжаются, смотрят «Иронию судьбы», а у меня дома ещё конь не просто не валялся, он туда даже не заходил. Не было куплено даже шампанское! Руководствуясь народной мудростью, что перед смертью не надышишься, я решила даже не пытаться спасти положение. И вообще отказаться от Нового года.

Прихожу домой, открываю дверь, а там меня встречают мой молодой человек и два кота. Счастливые, аж противно. Они ещё просто не знают, что Новый год в этот раз отменяется. Мой друг тоже всю неделю и в этот день работал как прокажённый, поэтому надеяться на то, что успел приготовить пир горой, не приходилось. Заглядываю в холодильник. Там стоит позавчерашний борщ, заветренная колбаса и кусочек сыра с естественной плесенью. Из новогоднего только ёлка, несколько сгнивших мандаринок и две картофелины, которые мой молодой человек успел засунуть в микроволновку, чтобы запечь их к салату «оливье». Всё. Больше не было ничего. Настроения тоже. Я в очередной раз разрыдалась: ну как же так, ведь это Новый год!

Спасать положение взялся любимый, пустил в ход план «Б». Пока он резал засохшие картофелины к салату, я пошла в ближайший магазин за шампанским и колбасой в «оливье». План «Б» был запущен, делать нечего. В четыре руки мы быстро настрогали салат и даже успели убраться в доме.

И вот президент уже начинает говорить о том, что в следующем году обязательно наступит счастье, надо только потерпеть. Мы в это время сидим на пледе под ёлкой, в ногах тазик оливье с воткнутыми туда двумя ложками, сгнившие мандаринки и шампанское. Всю ночь мы просто играли в карты на «дурака». По всем приметам год нас ждал отвратительный.

Но знаете что? Вопреки всему это был самый удачный и счастливый для нас год! Через несколько месяцев мы купили собственную квартиру, а ещё через полгода сыграли свадьбу, о которой мечтали. Именно в этот год решились многие, уже набившие оскомину проблемы! 

Я это рассказала для тех, кто сегодня, как и я когда-то сокрушается, что что-то, не успел или на что-то не хватило денег. Вселенной плевать, как и где вы отмечаете Новый год. В вечернем платье или в застиранном домашнем костюме, во фраке или в семейных трусах. И неважно, ломится ваш стол от хитрых заморских блюд или денег хватило только на мандаринки. Главное, с кем вы его встречаете и о чём мечтаете. А если мечтаете достаточно сильно, то это обязательно сбудется. А загадать желание под бой курантов можно даже в трусах и каске. Главное – загадать.

Ольга КНЯЗЕВА
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