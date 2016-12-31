Второй хлеб



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Когда мы с подругой были студентками, ездили в Иркутск с майского вокзала, потому что жили в старых кварталах. И вот стоит однажды моя подруга в январские дни утром на остановке ФЗО, ждёт трамвай до вокзала. С ней рядом на остановке незнакомая девушка такого же возраста, только другой судьбы. Волосы обесцвечены, в руках сигарета, одежда выцветшая, потрёпанная. Трамвая долго нет (поразительное постоянство в графике движения, столько лет позади, уже нет майского вокзала и подруги в Ангарске, и только трамваи ходят так же редко). И девица внезапно начинает говорить. Голос хриплый. Подруге страшно.И это всё со смехом, даже восторженно. Никаких больше подробностей не помню. Эта встреча тогда нас, молодых, благополучных девчонок, поразила. Мы рассуждали, как нам повезло, какие мы счастливые, что живём не так, как эта девушка.Так вот эта самая картошка мне тыщу раз спасала праздники, а значит, жизнь. Прошло 15 лет – за эти годы были сотня дней рождений, внезапные визиты гостей, и всё всегда получалось. Потому что в голове проносилось:Конечно, получалась не только картошка, но и мясо, и салат даже выходил, но руки не дрожали, знали – праздник всё равно будет!Он не зависит от окружающих – они могут спать пьяные вдрызг, он не зависит от нехватки времени, денег, красивой одежды, чистых полов, хорошей квартиры – он в душе. Его надо только хотеть, ждать и самому себе устроить. А когда совсем плохо, спросить себя: картошка есть? Родители живые? Трезвые? Так я счастливый человек!И другая история. Современная. Несколько недель не могу выбрать новогодний подарок близким и хорошо материально обеспеченным людям. Максимальный бюджет - тысяча рублей. Всё, что могу им купить на эти деньги, будет в лучшем случае далеко убрано, в худшем - выкинуто. Сувениром не отделаешься, потому что они в ответ поздравят хорошо – со стыда сгоришь. Сертификаты и деньги в качестве подарка не признаю. Твёрдо убеждена, что подарок – это те душевные усилия, которые ты приложишь в поисках вещи, которая впишется в мир одариваемого. Буду искать, но уже знаю: пока вас радует горячая картошка, вы счастливы. Гораздо хуже тем, у кого жемчуг мелкий.