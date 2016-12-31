Кругом обман

Анастасия КУРМАЗОВА

Эти деньги нам по соглашению должен был дать «Росатом». Дать за то, что именно в Ангарске находится их производство, АЭХК.Логика госкорпорации понятна и даже похвальна – раз уж местные жители живут рядом с производством, значит, надо сделать так, чтобы их жизнь была хоть немного лучше. Подсластить пилюлю.Госкорпорация сдержала слово и деньги эти в бюджет Иркутской области перечислила. Почему в областной бюджет? Потому что «Росатом» платит свои налоги именно туда. Суть соглашения как раз в том, что госкорпорация платит налоги по полной программе, а Иркутская область перечисляет Ангарску разницу между нынешней суммой и суммой налога 2012 года. Итак, уже в апреле этого года деньги в бюджете региона были. И они должны были потратиться на разные социальные объекты в нашем городе – строительство детского сада, например.И вот случился казус. Денег нет. Вернее, где-то там они есть и возможно даже на что-то потрачены. Для бюджета Иркутской области 373 миллиона – деньги небольшие, рассосались, никто и не заметил. Ангарску их отдавать не собираются и на все вопросы с нашей стороны реагируют как-то странно. Точнее, не реагируют никак, как будто нас нет. Как в басне «Слон и моська». Мы тут совещания собираем, письма пишем, рабочие группы создаём. А они просто идут мимо.Можно было бы относиться к этому философски, не жили богато – нечего и начинать. Но есть два особо обидных фактора. Во-первых, подобное соглашение может заключаться каждый год. Но если соглашение 2016 года будет исполняться в 2017-м, то в следующем году денег нам уже не дадут. То есть мы могли бы в течение двух лет получить 746 миллионов рублей, а получим вдвое меньше. Если получим вообще!Во-вторых, обидно то, что это происходит именно в тот момент, когда руководитель области – ангарчанин. Ведь мы за него голосовали именно в надежде, что городу будут поблажки и преференции. Ну ладно, не надо нам поблажек. Хотя бы наше, законное отдайте! Или хотя бы, как полагается в приличном обществе, извинитесь и объясните, почему отдать не можете. Но нет, на обращение ангарских депутатов на имя губернатора пришёл ответ от заместителя председателя правительства Иркутской области. То есть губернатор нам лично даже не потрудился ответить.В конце января пройдёт общероссийская конференция партии «Единая Россия». Туда поедет и делегат от Ангарска Екатерина НИКУЛЬНИКОВА, депутат Думы АГО. Есть надежда, что там она сможет поведать о создавшейся ситуации первым лицам государства. Хотя, как сказал мэр АГО Сергей ПЕТРОВ, никто не может повлиять на исполнение соглашения, это ведь не закон. Действительно. Просто три стороны договорились сделать хорошее дело. И одну из сторон, как это у нас говорят, кинули.Какой из этого следует вывод? Будем внимательнее в следующем году. Да, простые ангарчане соглашений на триста миллионов не заключают. Но всё же внимательно слушайте все обещания, что льют вам в уши. Не бывает неожиданно выигранных автомобилей, лекарства от всех болезней, чудодейственных фильтров для воды, снятия порчи, предсказания будущего, неизвестных доброжелателей, помогающих спасти сына от тюрьмы. Ничего этого нет.Так что проверяем всю информацию на сто рядов, перезваниваем, перечитываем мелкий шрифт. Чтобы не потерять то, что уже есть.