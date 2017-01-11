Слова из песни

Как нас учат Родину любить



Анастасия КУРМАЗОВА

Итак, теперь Ангарск должен у всех и каждого ассоциироваться с брендом «простор для побед». Так наш город, который был «рождён Победой», становится просто некой территорией с маленькой буквы, ни с каким громким событием уже не связанной. От большой Победы в прошлом, давшей жизнь Ангарску, мы уходим к неким победам в будущем, неизвестно ещё, достигаемым ли. Кого мы должны победить? Или это нас? Ведь бренд этот, как было заявлено, направлен больше вовне, для привлечения к нам туристов, инвесторов и покупателей местного товара. Так и представляется, как зазываем мы москвичей. Не стесняйтесь, мол, ребята, есть здесь ещё кого побеждать, не всё ещё федеральными да международными сетями выкуплено, милости просим.Вообще придумать можно много чего – сколько есть удачных продажных брендов в мире товаров и услуг! С городами как-то сложнее, здесь всегда имеет место история. Помните, в «Иронии судьбы» Женя ЛУКАШИН удивлялся: «Это Ленинград? Город на Неве?!» Вот уж, казалось бы, судьба – название у этого города менялось несколько раз, даже статус столицы то был, то снова нет. А «город на Неве» неистребим. Как и «город невест», «город самоваров и пряников», «грибы с глазами», «солёные уши», «столица Сибири» и прочее. Даже названий не нужно, сразу понятно, о чём идёт речь, потому что выделено главное, суть, что-то отличающее от других. «Простор для побед» как нас от любого другого российского города отличает?Из песни слов не выкинешь. Наш город рождён Победой, это знает каждый местный школьник, об этом любят рассказывать старожилы, на теме первостроителей уже устали копья ломать. Именно Победа дала возможность построить здесь нефтеперерабатывающий комбинат, основу жизнедеятельности Ангарска. Потому что, как ни крути, а основные законные (да и незаконные тоже) деньги здесь приносят только нефть, газ и лес. И в эти сферы никого с караваем не приглашают, там и так уже желающих больше, чем ресурсов.В общем, что получил Ангарск за почти миллион бюджетных рублей? Красивый шрифт да набор принтов. Не будем спорить, есть в этом наборе пара интересных и узнаваемых моментов. Теперь вопрос в главном: будет ли этот бренд хоть кем-то востребован? Станут ли им пользоваться местные производители или новая символика пойдёт только на оформление корпоративных календариков от администрации? Придумать-то ведь можно что угодно, а вот заставить Родину любить гораздо сложней.