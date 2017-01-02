Нелёгкая это работа

Фестиваль молодёжных субкультур «Белая ворона». Ярко, эмоционально, но всего раз в год.

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия

ТЮЛЬПАНОВА

Анонс - это колонка на третьей странице газеты. Задумывалась как путеводитель: получил человек во вторник первый в неделе номер газеты, открыл первый же разворот и спланировал, куда он пойдёт коротать тёмный зимний вечер или жаркий летний (не всем же с отпусками везёт), окультуриться, оздоровиться, поучиться, поболеть за спортивную команду, принять участие в общественных слушаниях. По логике вещей в городе с населением более 200 тысяч, тремя Дворцами культуры, стадионами, библиотеками и др., и пр. каждый день что-то должно происходить. А на деле, думаю, смотрят наши читатели в мой «Анонс», и хочется им, простите, напиться.Потому что уже во вторник видно, что всю неделю будет скучно, мрачно, беспросветно. Но ведь январь, говорю я себе, город ещё не раскачался. А до этого говорила: конец декабря, все устали. А ещё раньше: лето, все в отпусках. И были даже весна, когда у всех авитаминоз, и осень с её депрессией. И становится ясно, что в любое время года причина одна – застой. В мозгах, в душе и, как следствие, в городе.Да, Дворцы культуры и музеи работают. Предлагают нам спектакли по ШЕКСПИРУ, ВАМПИЛОВУ, концерты церковного или народного хора, выставки поделок из бумаги, валяной шерсти. Работают библиотеки (единственные, кстати, для кого лето не повод для отдыха), устраивают встречи с поэтами, собирают пожилых людей и учат здоровью и т.д., и т.п. Да, всё это важное, нужное, полезное, но для узкого круга. И, простите, такое несовременное и унылое.Где должна проводить тёмные вечера молодёжь?Знаете ответ? Она в это время ест в современных зонах фастфуда больших торговых центров и смотрит в экраны своих гаджетов. И мечтает уехать из нашего города.Что нам мешает ворошить это болото? В мире уже всё придумано. Например, есть такое понятие, как флешмоб («мгновенная толпа»). Люди массово танцуют, поют, дарят подарки, встают в какую-либо фигуру. Зачем? Видимо, потому что ещё живы. У нас из таких самодельных флешмобов был один в сентябре. Это митинг против ограничения поездок льготников. Я его честно проанонсировала в колонке – что есть, то есть. Справедливости ради отметим того товарища, который организовал всё-таки флешмоб аж 1 января – «Трезвый забег». И вот уже конец января, и опять тишина…А между тем 15 пар близнецов в центре Нью-Йорка сводили народ с ума своей похожестью. Массовое «Море волнуется раз» организовали посетители в торговом центре Манчестера. И что далеко ходить? Челябинцы, хоть и суровы, выстроились в живой смайл на площади. Москвичи устроили подушечные баталии. А у нас даже несколько лет назад носившиеся по Карла Маркса «ПрЫдурки» уехали из города. Видимо, даже голых на центральной улице никто не услышал, а они так просили ДВИЖУХИ.Неудивительно, что голова всей культурной жизни города от скуки сама себя отрезала - начальник управления по культуре назвал себя «творческим человеком», сказал, что сидеть на месте не может, и ушёл в школу.А ведь в каждой сфере у нас целое управление. По молодёжной политике, по культуре и спорту. Они уже на мой номер и трубку не берут. Когда три недели подряд услышишь: что у вас планируется на этой неделе? И скажешь в ответ: пока ничего, в четвёртый раз трубку не возьмёшь.Обнадёжила новый начальник управления по культуре Марина ШКАБАРНЯ, когда на прошлой неделе через все СМИ обратилась к жителям города с просьбой прислать им даже самые безумные идеи по развитию культуры в городе. Не молчите, это наш шанс не закиснуть. Вы придумаете, мы проанонсируем.