Верните деньги!

Как аферисты зарабатывают на порядочности

Наталья ОЖОГИНА

Первая мысль – надо вернуть. Зачем мне чужие 200 рублей? И девочка, наверное, плачет… Вторая – стоп! А куда эти деньги вообще были перечислены? Третья – да это мошенники! Уже на чужой порядочности научились зарабатывать! Сейчас объясню, как я поняла, почему я никому ничего не должна возвращать.если бы ко мне действительно поступил платёж, меня бы об этом уведомила смс от банка, с которым у меня есть финансовые отношения. Счетов, как у многих россиян, у меня нет, зато есть кредиты. При этом каждая карточка меня оповещает о любом изменении баланса (я плачу за услугу уведомлений от банка). Ни одна из карточек сигнала не подала.Деньги, конечно, могли бы поступить на телефон. Но тогда бы мне пришло уведомление от моего сотового оператора (он мне обычно пишет, сколько чего и когда пришло на счёт, и добавляет: «Спасибо, что пользуетесь нашими услугами»)… А он скромно промолчал. Значит, и здесь ноль.любой банк, когда перечисляет деньги, уведомляет об этом не с обычного номера, как это было в данном случае, а со специального. Кроме этого, в смс должен фигурировать спецномер моей карты, который знаем только я и мой банк.если бы девочка действительно ошиблась номером и отправила бы нечаянно на мой номер свои деньги, то тогда различие между моим номером и номером, куда мне надо отправить деньги, было бы небольшим. Ну одна, максимум две цифры ошибочные. В данном же случае не совпало ни одной цифры в ряду. Если бы тыкали пальцем при полной темноте в безлунную ночь, и то, наверное, совпадений было бы больше.как быстро пришло второе сообщение! То, которое «от мамы»! Представьте, девочка по ошибке отправила деньги не туда. Далеко не каждый банкомат перечисляет платежи в ту же секунду. Процесс перекидывания денег со счета на счёт может затянуться от минуты до десяти минут, а то и дольше. Потом эта странная (видимо, тоже спящая) девочка должна успеть понять, что отправила деньги не туда, и быстро позвонить маме, сообщив ей о казусе и назвав (без ошибок!) мой номер! А потом мама успевает быстренько натюкать смс мне… Как хотите, вся эта процедура никак по времени не укладывается в три минуты! Только если эта мама стояла рядом с дочерью и видела, как дочь отправляет деньги не туда… В таком случае у меня есть большие сомнения в её адекватности.Все три номера были разными! Номер, откуда пришли деньги, номер «мамы Яны» и номер, куда я должна отправить 200 рублей обратно… Ну это-то вообще никуда не годится! Готовиться надо лучше!Ну и контрольный выстрел в сторону всё ещё пытающейся шевелиться и подавать слабый голос совести - я обратилась в салон сотовой связи и убедилась, что на мой телефон деньги не поступали. Что, собственно, и следовало ожидать.В общем, голимый развод. Не скрою, у меня вначале возникло желание написать смс на номер «Яны» с текстом: «Я иду в полицию, чтобы вывести вас на чистую воду. Привет дочке. Учите её тыкать пальцами в нужные кнопки». Или позвонить и всё высказать самой. Потом подумала: а зачем? Вдруг именно на это и был расчёт? Вдруг там стоит программа, которая автоматически снимает деньги с телефона при звонке? Такие случаи уже были…В общем, ничего я не ответила и не написала. И вам, дорогие наши читатели, не советую.Получите подобную смс – сядьте и крепко подумайте, прежде чем начинать отвечать и вообще как-то пытаться вступить с абонентом в контакт. Действительно ли это чья-то ошибка или очередная попытка залезть в ваш карман? А если у вас найдётся время, обратитесь в полицию. Глядишь, хотя бы одного мошенника выведут на чистую воду.