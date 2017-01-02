Помощник, а не учитель

29 января отмечается Всемирный день без Интернета

Анастасия КУРМАЗОВА

Мнения пользователей разделились. Кто-то стенал:Сторонники «вики» отвечали:Отказываться от благ цивилизации и в самом деле не хочется. Есть в Интернете такие вещи, без которых жизнь уже сложно представить. Я сама лично всех и каждого агитирую пользоваться личными кабинетами и оплачивать коммунальные услуги онлайн. Во-первых, это удобно, потому что сразу видна сумма, которую ты должен. Во-вторых, для этого не нужно никуда ходить. В-третьих, за такой платёж берётся минимальный процент, а иногда комиссии нет вовсе. Кроме того, в личных кабинетах можно и сверку сделать без всяких поездок и очередей, и тариф узнать, и показания приборов учёта передать.Той же самой «Википедией» действительно часто приходится пользоваться. Потому что книг на все случаи жизни не напасёшься, а сейчас их в квартирах как-то меньше становится. Особенно у молодых. И даже не потому, что молодёжь пошла такая дремучая, а просто потому, что современная книга – это удовольствие недешёвое. Чтобы хорошую библиотеку собрать, надо быть и в самом деле большим ценителем. А тут только ткни пальцем – и всё как на ладони. Надо срочно, за один вечер, приготовить ребёнку доклад про животных средней полосы России, приспичило песочный пирог сделать, интересно, какая завтра будет погода, – всё там.Однако Интернет оказался коварным. Любезно предоставляя нам всё то, что нужно срочно, прямо сейчас, он незаметно подсовывает и то, что вообще не нужно и никогда бы не понадобилось, не появись мы в виртуальном пространстве. Это социальные сети, Интернет-магазины, игры, видео и ещё тонны информационного мусора, который тяжким грузом оседает в наших мозгах. В Интернете все герои и супергерои. Все хорошо зарабатывают, не страдают лишним весом и предстают в лучшем виде. В Интернете ты не можешь быть уставшим, больным, неудачником. Там на тебя не кричит начальство, а если кто и хамит, то ты смело отвечаешь, не боясь получить в глаз. Реальный мир меркнет и теряет краски. Недаром фантасты уже используют понятие «ноосфера», обозначая некую информационную оболочку планеты, которая меняется настолько стремительно, что со дня на день станет независимой от её создателей, то есть людей. И тогда большие проблемы нам обеспечены.Они и сейчас уже есть, эти проблемы. Посмотрите на наших детей – это ведь совершенно зависимые люди, которые даже в играх друг с другом представляют, что снимают видео для «ютуб»! Тут добрый помощник Интернет показывает свой хищный оскал, мёртвой хваткой вцепляясь в ещё неокрепшую психику. Заваливая новоявленного пользователя такой массой картинок, игрушек, соревнований, переписки, мультиков, фильмов и прочего, что ребёнок оказывается просто не в силах сопротивляться. Не будем уже говорить, что в виртуальном пространстве не только хорошие люди обитают, но и все пороки, сдерживаемые в реальности, цветут махровым цветом…Поэтому выключаем сегодня наши гаджеты. От одного дня оффлайн ещё никто не умирал. За окном – выходной день, зимы осталось не так уж много. Выходим на улицу! Здороваемся с соседкой, звоним родителям, встречаемся с друзьями – настоящими, а не из сети! Тащим детей на горку, пусть даже они этому дню без Интернета будут сопротивляться громче всех. Живём здесь и сейчас!