Маловато будет

Анастасия КУРМАЗОВА

История эта приключилась ещё в 2015 году, 24 июня. Рыбаки заметили плывущее по Ангаре нефтяное пятно и принялись звонить по всем телефонам экстренных служб. В самом конце рабочего дня, в 17.50, телефонограмма о происшествии попала в управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Уже на следующий день специалисты службы были на месте, провели разные исследования и замеры, документально подтвердили факт: сброс сточных вод, содержащих эмульсии нефтепродуктов, в подводной канал, а затем и в реку Ангару произошёл по вине ТЭЦ-9.Росприроднадзор обратился в суд, однако иск был отклонён, соответствующее решение вынесли почти через год, в мае 2016 года. Однако апелляционный суд Читы принял новое решение: иск поддержать и взыскать причинённый вред с компании, которая должна была обеспечить безопасность своих технологических процессов при пользовании водными объектами. «Иркутскэнерго» подало кассационную жалобу, которая была отклонена, и 1 февраля 2017 года решение вступило в законную силу.580 тысяч рублей, конечно, не Бог весть какие деньги даже в масштабах бюджета АГО.Откуда взялась эта сумма? Может быть, Росприроднадзор требовал возместить миллионы, но не удалось? Ничего подобного. Оказывается, вред, причинённый окружающей среде, это совсем не то же самое, что, к примеру, моральный. Это глубину человеческих страданий измерить невозможно, и она устанавливается на усмотрение судьи. А для определения природного ущерба существует чёткая формула. Так что «Иркутскэнерго» заплатит нам ту самую сумму, которую с него и требовали.Формула длинная и сложная, известна только узким специалистам. А на деле простые обыватели видели огромное радужное пятно, которое плёнкой растянулось по Ангаре.Остаётся только выразить надежду, что исполнение решения не будет затянуто на долгие месяцы и годы. Быстренько передаст деньги в бюджет. А местная власть использует их на то, чтобы жителям города жилось хоть капельку чище, дышалось свободнее. Может быть, потратить эти деньги на очистку берегов другой реки, Китой, вдоль города? Места там красивые, но такие запущенные, что никакие народные субботники не помогают. А лучше там на расстоянии 500 метров друг от друга установить мусорные контейнеры и вывозить их хотя бы раз в неделю. На это, конечно, пятисот тысяч рублей не хватит. Но есть с чего начать.