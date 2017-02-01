Догнать лежачего: миссия невыполнима?

Ирина СУТЫРИНА

За мэра она отработала, но суд решил, что работать надо было бесплатно и зарплату следует вернуть в бюджет. Фраза «депутаты выиграли суд» тут неуместна. В таком судебном решении никто и не сомневался. Представители Думы на суде даже не напрягались: одна из этих дам все заседание была занята своим мобильником, вторая мирно посапывала. Это взбесило даже судью МИШИНУ, которая не сдержалась: «Вы сюда что, спать пришли и по телефону болтать? Чем докажете, что бюджету ущерб нанесен?» Однако финал был ровно такой, как доктор прописал. Плати, Жуков, за то, что Кажаева работала мэром.Нет смысла перечислять, как неловко сшили это дело. Если коротко, то все доводы Думы адвокаты легко отвели как надуманные. Но суд и бровью не повел, ведь при принятии решения он руководствуется своими внутренними убеждениями. Интересный факт: судья Мишина - бывший юрист «Водоканала» в пору Галины РУДНИКОВОЙ, которая, всем известно, была в долгом публичном конфликте с Кажаевой.Отдельно стоит сказать о комментариях к статье председателя Думы Александра ГОРОДСКОГО. Цитата: «Эта оговорка по Фрейду. Вдумайтесь, как это – догнать лежачего?Напомню читателям, Дума АГО пошла в суд требовать возмещения ущерба, причиненного зарплатой Кажаевой. Приведу цифры из бюджетов АМО и АГО с 2012 по 2017 год, за которые голосовали депутаты и которые подписаны председателем Думы и мэром.Итак (в ред. решений Думы АМО от 01.03.2012 № 197-33рД, от 13.04.2012 № 210-35рД, от 01.06.2012 № 229-37рД, от 10.08.2012 № 241-38рД), на функционирование высшего должностного лица (мэра) в бюджете 2012 года было заложено 2,842 млн. руб., на председателя Думы – 1,97 млн. руб. В 2013 году (в ред. решений Думы АМО от 19.02.2013 № 319-48рД, от 13.03.2013 № 321-49рД, от 13.05.2013 № 346-52рД) эти цифры составили, соответственно, 2,867 млн. руб. и 2,054 млн. руб. (из запланированных на содержание мэра 2,867 млн. руб. Кажаевой заплатили меньше половины этой суммы). В 2014 году (решение от 31 декабря 2013 г. № 411-65рД) – 2,848 млн. руб. и 2,070 млн. руб.При новой власти содержание мэра на 2015 год (решение от 23.12.2015 №133-11/01рД) выросло до 3,084 млн. руб., председателя Думы - 3,178 млн. руб.. На 2016 год (решение от 06.12.2016 №254-27/01рД) цифры следующие: 3,659 млн. руб. и 3,173 млн. руб. На 2017 год (в редакции решения от 18.12.2016 №255-28/01рД), соответственно, 3,676 млн. руб. и 3,212 млн. руб.Получается, что Кажаева за полтора года работы мэром получила зарплаты (в сумму включены и налоги) 1,6 млн. руб., а нынешний мэр за примерно такой же период – около 5 миллионов. Как говорится, почувствуйте разницу. Та же дикая кривая вверх и у зарплаты председателя Думы АГО.