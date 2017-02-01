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Чтоб мы так не жили


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Сегодня, 13:03
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Малые народы Крайнего Севера - звучит уже печально. Тут и малые, и совсем крошечные по сравнению даже с самыми немногочисленными народностями, например, в Средней Азии.

Сибирских малых в Иркутской области насчитывается всего 1500 человек. Да и слово «малые» приводит не в состояние умиления, а уныния, будто перед тобой недоразвитый ребенок. Ещё и вдобавок Крайний Север, то есть дальше уже ничего нет и в ближайшие годы, десятилетия или века не будет.

Тема эта пришла потому, что заместитель министра экономического развития госпожа М.Н. ПЕТРОВА зачитала на фракции «Единой России» Законодательного собрания области отчёт об использовании средств областного бюджета по данной тематике. Тема эта заняла у присутствующих столько времени, сколько не занимала, наверное, никакая другая. Может, поэтому она затронула за живое. А может, слова замминистра о том, что делаем много, а малые народы не дают прироста населения. И деньги будто серьезные выделяют, а коснулись наличия топлива для дизельных генераторов, оказалось, что его не хватает до следующего завоза.

Дело в том, что на территориях, где проживают малые народы, нет энергетических мощностей, которые сами по себе бы вырабатывали энергию, например, ГЭС или другие их современные аналоги. Дизельные генераторы - вот всё, чем теплится, чем жива территория Крайнего Севера. А из-за отсутствия в достаточном количестве дизтоплива (то ли рассчитали неправильно, то ли украли), случается, что энергии там неделями не бывает. Казалось бы, в темное время суток детей надо делать, но нет, нет у них прироста. Убыль идёт. Печаль, причём чёрная.

Нет, не найти здесь элементарного медицинского обслуживания. «Что может фельдшер?» - спрашивает какой-то чиновник, которого пригласили аж с тех самых северов, чтоб депутаты фракции могли живое слово участника услышать. - «Только давление померить». И организованная областной властью диспансеризация проходит один раз в три года. И так было всегда. Отмечу особо, это не с новым губернатором пришло, эта видимость медицинской помощи давно уже тянется...
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ


Олег ТЮМЕНЕВ,
депутат Законодательного
собрания Иркутской области
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