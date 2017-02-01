Охота на ведьм

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Наталья ОЖОГИНА

Меморандум подписали 32 специалиста в области медицины, физики, химии, биохимии, иммунологии, психологии, молекулярной биологии, фармакологии, биотехнологии, фармации и биостатистики.Напомним, гомеопатия – это альтернативная медицинская практика, основанная на применении сверхмалых доз тех веществ, которые в больших дозах вызывают у здорового человека симптомы болезни. «Подобное лечится подобным» - принцип гомеопатии.Так какие доводы приводят российские учёные против этого метода? Они говорят: слепо доверяя гомеопатии, отвергая испытанные лекарственные средства, люди подвергают свою жизнь опасности.- говорит доктор медицинских наук, профессор Василий ВЛАСОВ.По словам Евгения ТОЛКАЧЕВА, главного научного сотрудника института физики Национальной академии наук, эффект от гомеопатических лекарств сродни эффекту плацебо. Людям помогают не сами таблетки, а вера в чудо.Ведущая передач «Жить здорово» и «Здоровье» Елена МАЛЫШЕВА, доктор медицинских наук, поддержала меморандум. Она заявила, что гомеопатия не что иное, как обыкновенное мошенничество, где за большие деньги нам продают «память воды» и «сахарок»...