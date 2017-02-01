Охота на ведьм

На днях комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН признала гомеопатию антинаучным методом, а препараты на её основе - опасными для здоровья. Ученые рекомендуют Минздраву и врачам отказаться от лечения такими средствами и делать на упаковках специальную маркировку об их неэффективности. Об этом говорится в меморандуме «О лженаучности гомеопатии».
Меморандум подписали 32 специалиста в области медицины, физики, химии, биохимии, иммунологии, психологии, молекулярной биологии, фармакологии, биотехнологии, фармации и биостатистики.
Напомним, гомеопатия – это альтернативная медицинская практика, основанная на применении сверхмалых доз тех веществ, которые в больших дозах вызывают у здорового человека симптомы болезни. «Подобное лечится подобным» - принцип гомеопатии.
Так какие доводы приводят российские учёные против этого метода? Они говорят: слепо доверяя гомеопатии, отвергая испытанные лекарственные средства, люди подвергают свою жизнь опасности.
- На сегодняшний день иностранные и российские производители гомеопатии, пользуясь неосведомленностью населения, ведут всё более агрессивную политику продвижения гомеопатической продукции,
- говорит доктор медицинских наук, профессор Василий ВЛАСОВ.
По словам Евгения ТОЛКАЧЕВА, главного научного сотрудника института физики Национальной академии наук, эффект от гомеопатических лекарств сродни эффекту плацебо. Людям помогают не сами таблетки, а вера в чудо.
Ведущая передач «Жить здорово» и «Здоровье» Елена МАЛЫШЕВА, доктор медицинских наук, поддержала меморандум. Она заявила, что гомеопатия не что иное, как обыкновенное мошенничество, где за большие деньги нам продают «память воды» и «сахарок»...
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Наталья ОЖОГИНА